Mondiali biathlon, le azzurre vincono l'oro nella staffetta femminile

Medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta femminile ai mondiali di biathlon di Oberhof, in Germania. Le azzurre Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, con una gara impeccabile, hanno preceduto al traguardo la Germania e la Svezia. Nella storia le biatlete italiane non avevano mai conquistato l'oro iridato. Le azzurre hanno compiuto l'impresa a Oberhof, 'mecca' dello sport tedesco. L'Italia, che ha terminato la gara con sole due ricariche, ha concluso in 1 ora 14'39"7. Argento a 24"7 la Germania (Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider e Denise Herrmann-Wick), bronzo a 55"7 la Svezia.