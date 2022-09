Videogiochi, ecco le migliori calciatrici di Fifa 23

Nella nuova edizione del suo titolo sportivo in uscita il 30 settembre, il produttore di videogiochi Ea Sports ha previsto per gli utenti la possibilità di cimentarsi anche con squadre e competizioni del calcio femminile. Da qui, la scelta di svelare i nomi delle 25 atlete più ˈfortiˈ: da Putellas a Endler e Miedema, ecco la classifica

Al lancio di Fifa 23, in programma per il 30 settembre, i fan potranno giocare nei panni di squadre di club femminili per la prima volta nella storia di Ea Sports. Ecco perché il noto produttore dei videogiochi ha deciso di svelare la classifica delle migliori calciatrici presenti nel titolo in uscita per la prossima stagione videoludica. Una scelta, fa sapere l’azienda, che punta a “celebrare l'abilità, la capacità e la potenza di alcune delle migliori atlete che stanno conquistando il campo e il mondo”.