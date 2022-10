Calcio mondiale femminile, azzurre con Svezia, Argentina e Sudafrica

Con il sorteggio che si è svolto ad Auckland, è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso il Mondiale che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Presso l'Aotea Center, alla presenza della ct Milena Bertolini, l'Italia ha scoperto il nome delle sue avversarie, che saranno Svezia, Argentina e Sud Africa. Inserite nel Gruppo G, il percorso iridato delle azzurre partirà proprio dalla Città delle vele, che il 24 luglio ospiterà all'Eden Park la sfida con la nazionale argentina, mentre le gare contro svedesi e sudafricane si disputeranno sempre in Nuova Zelanda, questa volta al Regional Stadium di Wellington, il 29 luglio e il 2 agosto. "Sarà un girone difficile dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia - ha commentato la Ct -, sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Le altre due avversarie le conosciamo poco, l'Argentina come da tradizione si affida su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le caratteristiche di entrambe le nazionali per arrivare preparate all'appuntamento".