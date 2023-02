Europa e Conference League, ok Juve e Lazio. Ora Roma e Fiorentina

I bianconeri superano i francesi grazie a una grande prestazione di Angel Di Maria. Anche la Lazio ha la meglio sul Cluj grazie alla vittoria dell’andata, e passa il turno. Adesso in campo Salisburgo-Roma (EL) e Fiorentina-Braga (CL) ascolta articolo Condividi

La Juventus vince in Francia, supera il Nantes e vola agli ottavi di finale di Europa League: dopo il deludente pareggio per 1 a 1 a Torino, i bianconeri si qualificano grazie a una prestazione show di Angel Di Maria, autore di tre gol. In Conference League, inoltre, anche la Lazio strappa il pass per gli ottavi di finale: dopo aver vinto 1 a 0 in casa contro il Cluj, i biancocelesti hanno pareggiato per 0 a 0 il ritorno. Adesso la Roma prova a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Salisburgo per qualificarsi ai quarti di Europa League, mentre la Fiorentina deve chiudere la pratica Braga in Conference League.

Il tabellino di Roma-Salisburgo leggi anche Champions League, Inter-Porto 1-0: decide un gol di Lukaku. VIDEO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Solet, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Kjaergaard; Adamu, Okafor. All. Jaissle

Il tabellino di Fiorentina-Braga leggi anche Spezia, Semplici è il nuovo allenatore: prende il posto di Gotti FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodó, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All: Italiano BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Mendes, Niakaté, Paulo Oliveira, Cristian Borja; André Castro, Pizzi, Rodrigo Gomes; Djalò, Banza, André Horta. All. Artur Jorge

La cronaca di Nantes-Juventus (HIGHLIGHTS) leggi anche E.League, perde la Roma e pari Juve. Conference, ok Fiorentina e Lazio Dopo il deludente pareggio dell’andata, la Juve domina il primo tempo in Francia contro il Nantes: mattatore è Angel Di Maria, che sblocca la partita dopo 5 minuti e raddoppia al 20’ su calcio di rigore. In occasione del penalty il Nantes rimane in dieci per l’espulsione di Pallois, e la partita si mette in discesa. Il primo tempo termina sul 2 a 0 per i bianconeri, che nella ripresa controllano l’incontro e trovano ancora la vita della rete con Di Maria. Il tabellino di Nantes-Juventus NANTES (4-3-3): Lafont; Centonze, Girotto, Pallois, Castelletto; Sissoko (1' st Moutoussamy), Mollet (28' st Guessand), Chirivella (24' pt Traore); Blas, Delort (1' st Ganago), Simon (28' st Mohamed). All.: Kombouaré. JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo (36' st Bonucci), Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (19' st Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic (36' st Iling-Junior); Di Maria (36' st Paredes); Kean (19' st Vlahovic). All.: Allegri. Reti: nel pt 5' e 20' rig. Di Maria; nel st 33' Di Maria. Espulso: nel pt 18' Pallois. Ammoniti: Traore, Cuadrado.

La cronaca di Cluj-Lazio (HIGHLIGHTS) leggi anche Torino-Cremonese 2-2. Video, gol e highlights della partita di Serie A L’incontro in Romania è combattuto nel primo tempo: sia il Cluj sia la Lazio si rendono pericolose in varie occasioni, senza però trovare la via del gol. Si va dunque al riposo sullo 0 a 0. Nella ripresa non cambia il copione, ma i padroni di casa restano in 10 al minuto 77 dopo l’espulsione di Muhar: la partita finisce così a reti inviolate e i biancocelesti si qualificano agli ottavi di finale. Il tabellino di Cluj-Lazio CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea (39' st Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac (33' st Hoban), Cvek, Muhar, Krasniqi (39' st Petrila); Malele (25' st Birligea), Janga. All.: Petrescu LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Basic, Vecino, Luis Alberto (31' st Cataldi); Romero (21' st Cancellieri), Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri Espulso: Muhar per doppia ammonizione. Ammoniti: Casale, Deac, Cvek per gioco falloso, Immobile per simulazione.