Scherma, Adosini vince dopo errore dell’arbitro e torna in pedana

Si può vincere, anzi trionfare, anche perdendo. Arriva una lezione di fairplay da Mariaclotilde Adosini a Beauvais, in Francia, nella prova di Coppa del Mondo Under 20 di scherma, di spada femminile. Nata nel 2005 della Polisportiva Scherma Bergamo, è stata una delle atlete italiane in gara. Ha strappato applausi e insegnato qualcosa ai più grandi quando sulla sua strada ha incrociato la francese Juliette Baudinot. L’italiana vince 15-14 poi però, a tabellone da 64 concluso, arriva la chiamata dalla direzione e l’amara scoperta. L’arbitro, sul punteggio di 13-12 per la transalpina, aveva assegnato due stoccate a Mariaclotilde, e non una soltanto.

Il gesto di fairplay

approfondimento

Calcio, Manchester City deferito per violazioni finanziarie

Il video ha confermato l’errore, ma era ormai troppo tardi. In sostanza, da regolamento non si può più tornare indietro e lo hanno spiegato a Mariaclotilde: "La notizia mi ha colto di sorpresa e per un attimo tanti pensieri hanno affollato la mia testa. Ma ciò che per me più contava in quel momento era scegliere quale fosse l’azione moralmente giusta da fare. Nonostante potesse sembrare facile accettare la vittoria già proclamata, ho sentito che tornare in pedana, per ri-disputare quell’ultimo minuto, sarebbe stato più corretto nei confronti dell’avversaria. Ho perso, pazienza. Lo rifarei ancora. Perché la natura di questa scelta è dovuta agli insegnamenti ricevuti dalla mia famiglia, dalla mia sala scherma e in particolare dal mio maestro Francesco “Ciccio” Calabrese". E strappa gli applausi del pubblico.