Juventus, inchiesta Prisma: sentito Paulo Dybala

L'interrogatorio di Dybala

L'argentino è stato sentito, per oltre un'ora, per avere ulteriori chiarimenti su un accordo con il club bianconero per un risarcimento pari, secondo quanto risulta, a 3 milioni di euro. Una cifra che sarebbe legata alla 'manovra stipendi', uno degli aspetti su cui è incentrata l'inchiesta. L'interrogatorio, che è stato secretato, rientra negli atti integrativi ammessi dal Codice di procedura penale fino al giorno dell'udienza, in calendario il 27 marzo, nel quale il giudice deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio di 12 ex dirigenti della Juventus, tra i quali Andrea Agnelli e Pavel Nedved. È possibile, anche se non vi è alcuna conferma al riguardo, che altri atti integrativi siano stati compiuti o siano ancora in programma nel mese restante, prima dell'udienza davanti al gup per approfondire il quadro accusatorio, già ricco di 14 mila pagine.