Belgio, il portiere Arne Espeel morto dopo aver parato un rigore

Calcio, l'ex Udinese Jankto: “Sono gay e non voglio più nascondermi”

Il centrocampista ceco dello Sparta Praga in un videomessaggio su Instagram: 'Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore'

"Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”. Così, con un video sul suo profilo Instagram, il calciatore ceco Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Getafe ed ex dell'Udinese, decide di fare coming out

“Come tutti gli altri, ho le mie forze. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che ho fatto al meglio per come potevo, per anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore”, dice Jankto nel filmato di coming out. “Questo non è intrattenimento. L’obiettivo di questo video è incoraggiare gli altri”, si legge invece in chiusura