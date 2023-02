Serie B: Spal in crisi e De Rossi è in bilico, pronto Oddo

Mancherebbe solo l'ok del presidente Joe Tacopina, ma tutti gli indizi portano a credere che sia già finita l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Dopo la sconfitta a Venezia, come conferma anche Sky Sport, la posizione dell’ex centrocampista della Roma e della Nazionale è sempre più in bilico.

Il possibile sostituto

Il club di Ferrara, tra l’altro, ha già pensato al sostituto di De Rossi, ovvero Massimo Oddo, con cui ci sarebbe un accordo per un contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva, qualora la Spal centrasse la salvezza in serie B. Attualmente la squadra, reduce da tre sconfitte di fila contro Cagliari, Bari e appunto Venezia si trova al terz'ultimo posto in classifica con 24 punti. De Rossi era stato ingaggiato l'11 ottobre ed è alla sua prima esperienza da tecnico. Nell'ultimo periodo, oltre alla crisi legata alla mancanza di risultati, c'è stato anche uno scontro tra lo stesso allenatore romano e il ds Fabio Lupo per questioni legate al mercato, da cui tra l’altro è arrivato Radja Nainggolan.