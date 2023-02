Lebron James, record di punti in Nba: miglior realizzatore di sempre

LeBron James nella storia dell'Nba. A 38 anni il campione dei Los Angeles Lakers è diventato il miglior marcatore di sempre superando i 38.387 punti realizzati in carriera dal leggendario Kareem-Abdul Jabbar, un record che resisteva dal 1989. Alla 20ma stagione James ha compiuto l'impresa che pareva impossibile realizzando i 36 punti ( qui il canestro del record: video ) che gli mancavano durante la partita giocata a Los Angeles contro Oklahoma City. Ora è a quota 38.390. Per lui anche i complimenti del presidente americano Joe Biden.

Fino a 24mila dollari per vedere la partita del record

Il sorpasso di James su Jabbar è avvenuto nel terzo quarto del match che i Lakers hanno poi perso contro Oklahoma City (133-130), in una Crypto.com Arena stipata da 20mila persone, tra le quali celebrità come John McEnroe e Magic Johnson, che hanno pagato fino a 24mila dollari (i posti a bordo campo) per assistere di persona all'annunciato sorpasso. Il gioco si è allora fermato ed un LeBron in lacrime, microfono in mano, ha preso la parola.