Juventus, Allegri: "-15? non cambia nulla, ci compatteremo di più"

"Stamattina ho parlato con Scanavino (l'a.d della Juventus., ndr), abbiamo parlato di ciò che è successo ieri: oggi alle 14.30 il presidente Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra, poi faremo allenamento per preparare la partita e domani sfideremo l'Atalanta": il tecnico della Juventus svela i programmi odierni alla Continassa. "E' un dato di fatto, è l'opportunità per fare una stagione straordinaria - continua l'allenatore - e la squadra sa benissimo cosa fare: vedremo dove saremo il 5 giugno, abbiamo 60 punti a disposizione". "Sono e rimarrò l'allenatore della Juventus, sempre che non mi mandino via", ha aggiunto. "Bisogna essere responsabili di dove siamo e di ciò che facciamo - e nelle difficoltà, bisogna essere bravi e uomini per assumersi responsabilità: quando tutto va bene, siamo bravi; quando ci sono difficoltà, è più stimolante", ha detto e sulle prospettive di classifica: "Quando mi è arrivata la notizia dei 9 punti di penalizzazione ho fatto i conti per la corsa Champions, poi li ho rifatti con i 15 punti e la media è sempre quella, servirà un cammino straordinario".