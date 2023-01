Coppa Italia, tabellone dei quarti di finale

Sport

Negli ottavi di finale sono scese in campo le big, cioè le otto formazioni testa di serie. Le sfide si sono disputate in una gara secca a eliminazione diretta. Oggi Juventus-Monza è finita 2-1, Atalanta-Spezia 5-2, Lazio-Bologna 1-0. Nei giorni scorsi eliminati anche Parma, Milan, Sampdoria, Genoa e Napoli. Dal 31 gennaio i quarti

La prima sfida degli ottavi di Coppa Italia è stata martedì 10 gennaio. A San Siro è andato in scena il match tra Inter e Parma , diretto da Prontera. Emiliani in vantaggio al 39esimo con Juric. Quando il sogno dell'impresa sembrava vicino, i nerazzurri hanno trovato il pareggio all'88esimo con Lautaro Martinez. Ai supplementari un gol di Acerbi al 110' ha regalato la vittoria all’Inter che ora incontrerà l'Atalanta

Si è tenuto a San Siro anche il secondo match degli ottavi. La sfida, in casa dei rossoneri, tra Milan e Torino è stata vinta dai granata (in inferiorità numerica per l'espulsione al 70' di Djidji) per 1-0 ai tempi supplementari, con un gol al 113' minuto di Adopo. Ora il Torino dovrà affrontare la Fiorentina, che ha vinto contro la Sampdoria