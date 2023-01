Australian Open, Sinner agli ottavi: rimonta 2 set e batte Fucsovics

Vittoria da brivido per l'azzurro che ribalta il risultato in scioltezza e raggiunge per la sesta volta consecutiva il quarto turno di uno Slam: ad attenderlo c'è Tsitsipas

Jannik Sinner raggiunge gli ottavi di finale degli Australian Open disputando una partita da brivido. Per la prima volta, infatti, l'altoatesino è riuscito a vincere un match partito con due set di svantaggio. Lo ha fatto sulla Margaret Court Arena contro Marton Fucsovics, n. 78 al mondo: 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 il punteggio finale in 3 ore e 36 minuti di gioco. Una partita dal doppio volto per Sinner: malissimo nei primi due parziali (31 gratuiti per l'azzurro), in crescita nei tre set successivi. Fucsovics, che ha avuto palle break anche all'inizio del terzo set, cala alla distanza, concedendo il fianco all'italiano che chiude in scioltezza. Per Sinner è la sesta qualificazione consecutiva agli ottavi di finale di uno Slam, l'ottava in tredici partecipazioni.