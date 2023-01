Gareth Bale annuncia il ritiro, lascia il calcio a 33 anni

Esploso nel Tottenham dopo essere cresciuto nel Southampton, con il Real Madrid ha scritto la storia vincendo ogni trofeo possibile. La sua bacheca conta 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee e molto altro. Il gallese chiude la carriera con 554 partite e 186 gol in competizioni per club. "Ho realizzato i miei sogni, orgoglioso della mia carriera", ha scritto in un post su Instagram

Il campione di calcio Gareth Bale ha deciso di ritirarsi dal'attività agonistica. L'addio lo ha dato lo stesso 33enne gallese sul suo profilo Instagram. "Dopo attente e ponderate considerazioni - si legge nel post, accompagnato da una sua foto con la maglia della nazionale del Galles - annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei migliori momenti della mia vita. Il più alto dei massimi in 17 stagioni, che sarà impossibile replicare, qualunque cosa abbia in serbo per me il prossimo capitolo".

"Ho costruito una carriera per cui provo immenso orgolgio"

Nel messaggio dell'ex giocatore del Real Madrid si legge ancora: "Dal mio primo tocco a Southampton fino all'ultimo con il LAFC (la squadra di Los Angeles in cui ha giocato anche Giorgio Chiellini ndr) e tutto quello che c'è stato in mezzo, ho costruito una carriera per cui provo un immenso orgoglio e gratitudine. Giocare per il mio Paese ed esserne capitano per 111 volte è stato davvero un sogno diventato realtà". Bale continua sottolineato che "mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio, mi sembra impossibile. Mi sento in debito con molte persone per aver contribuito a cambiare la mia vita e a modellare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni". Nel post seguono poi una serie di dediche per i suoi familiari.