Addio a Vialli, Chiellini: "Ci lascia tanto, piango grande persona"

"Quello di oggi è stato un brutto risveglio. Le immagini e le parole di Gianluca ce le portiamo dietro tutti. È stata una grande persona, che vorrebbe vederci sorridere e non piangere. Lascia tanto dentro di noi che lo abbiamo conosciuto, piangiamo una grande persona, credo meriti che si parli di lui. Ci lascia tanti valori da portare nella nostra vita fuori dal campo. Meglio di tanti altri riusciva a esprimerli, non è scontato toccare il cuore con le parole giuste. Il binomio con Mancini rimarrà per sempre, si completavano, erano perfetti". Così Giorgio Chiellini, oggi difensore dei Los Angeles Galaxy, parlando a Sky Sport, ricorda la figura di Gianluca Vialli, morto per un tumore al pancreas a 58 anni.