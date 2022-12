Qatar, offerta da 1 mln di dollari per il Bisht indossato da Messi

Simbolo di regalità e saggezza, il Bisht arabo è un indumento tradizionale maschile dei Paesi del Golfo Persico. Un abito tipico che solitamente si indossa nei matrimoni e nelle feste. Protagonista assoluto ai Mondiali di calcio in Qatar. Sotto i riflettori insieme a chi lo ha indossato, il calciatore argentino Lionel Messi in occasione della premiazione del 18 dicembre. Giorno importante non solo per essere la finale del Mondiale 2022 ma anche perché coincide con la giornata nazionale del Qatar. La FIFA contraria e pure gli sponsor dell’Argentina per niente contenti dell’abito nero che copriva i loro loghi. Eppure il campione argentino lo ha tenuto sulle spalle fino al fine, pure per alzare il trofeo. Polemiche a parte, ora c’è qualcuno che è disposto a sborsare fino a 1 milione di dollari per averlo. Ma non un Bisht qualsiasi, solo quello indossato da Messi.