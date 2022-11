Neuer: "Ho un tumore alla pelle, operato già tre volte"

Il giocatore della nazionale tedesca: "Mi alleno sempre all'aperto e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi"

Il portiere del Bayern e della nazionale tedesca Manuel Neuer, campione del mondo nel 2014, ha un cancro. Lo ha rivelato lui stesso con un video su Instagram. "Mi sono già operato tre volte", ha sottolineato Neuer, fermo da ottobre per un problema alla spalla ma non solo, come si è appreso oggi.

Mondiali a rischio?

Il giocatore del Bayern confessa infatti di lottare da tempo con un tumore della pelle. "Mi alleno sempre all'aperto - le sue parole - e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi e non posso abbassare la guardia per quanto riguarda la protezione solare".

Poche settimane fa, Neuer si era presentato nel centro sportivo del Bayern con un vistoso cerotto sul viso, senza dare particolari spiegazioni. Ora, secondo alcuni, la rivelazione fatta in queste ore potrebbe anche compromettere la sua partecipazione ai Mondiali in Qatar, ma l'allenatore del Bayer, Julian Nagelsmann è ottimista e ha fatto intendere che Manuel Neuer potrebbe presto tornare in campo.