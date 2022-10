Gp del Messico, trionfa la Red Bull di Verstappen. Leclerc sesto

Sport

Max Emilian Verstappen, questo il nome completo, è nato il 30 settembre 1997 ad Hasselt, in Belgio, dal padre Jos (insieme a Max nella foto), di nazionalità olandese, anche lui pilota di F1 e dalla madre Sophie Kumpen, di nazionalità belga, ex pilota di kart

Il talento di Max Verstappen emerge precocemente e, nel 2014, arrivano le prime apparizioni in Formula 1, anche se non dal via in una gara ufficiale. Il pilota esordisce nelle prove del venerdì in Giappone a ottobre 2014 e nel corso delle stagione prende parte alle libere dei Gp negli Usa e in Belgio