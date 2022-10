La tennista Halep positiva al doping: sospesa provvisoriamente

L'ex numero 1 del tennis mondiale Simona Halep è stata provvisoriamente sospesa per doping dopo essere risultata positiva al Roxadustat, una sostanza proibita: lo ha annunciato l'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis (Itia). Il campione della Halep, 31 anni, prelevato agli Us Open a fine agosto, ha mostrato tracce di Roxadustat, un farmaco che stimola la produzione di globuli rossi e viene utilizzato nel trattamento di pazienti con problemi renali, ha affermato l'Itia in un comunicato. Immediata la reazione della Halep, che si è detta pronta a "lottare fino alla fine" per dimostrare di non aver preso consapevolmente la sostanza vietata.