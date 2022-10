Franck Ribery si ritira: resta alla Salernitana nello staff di Nicola

"Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no". Con questa breve didascalia e un video postato su Instagram che ripercorre vari momenti della sua carriera, Franck Ribery dice basta al calcio giocato. Il francese lascia all'età di 39 anni dopo 26 titoli conquistati (tra cui figurano una Champions League e 9 scudetti con il Bayern Monaco), un'infinità di gol e colpi di classe, ammirati negli ultimi tre anni anche qui in Italia con le maglie di Fiorentina e Salernitana di cui continuerà a far parte, ma nello staff del tecnico Nicola.