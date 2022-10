Infortunio Immobile, lungo stop per l'attaccante della Lazio

Brutte notizie per la Lazio perché non durerà poche settimane lo stop di Ciro Immobile dopo l'infortunio riportato domenica nella sfida casalinga dei biancocelesti contro l'Udinese. C’è addirittura il rischio che l'attaccante torni in campo solo nel 2023, dopo la pausa per i mondiali in Qatar. L’attaccante si era sottoposto già ieri agli esami di rito, ma solo oggi è arrivato il referto.