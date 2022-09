Evasione fiscale: condannato Immobile, deve risarcire Irpef 2012

Il verdetto è della Corte di Cassazione: secondo i giudici l’attaccante, a 10 anni dal trasferimento dalla Juventus al Genoa, non avrebbe pagato l’Irpef relativa al compenso del suo “manager” Alessandro Moggi, che in quella trattativa ha avuto anche il ruolo di consulente di mercato del club ligure

A dieci anni dal suo trasferimento dalla Juventus al Genoa, Ciro Immobile è stato condannato dalla Corte di Cassazione (con sentenza definitiva) per evasione fiscale. L’attaccante, attualmente capitano della Lazio, secondo i giudici (che si sono basati sulle indagini della Guardia di Finanza) non avrebbe pagato l’Irpef relativa al compenso del suo “manager”, Alessandro Moggi, che in quella trattativa ha avuto un doppio ruolo: consulente di mercato del club ligure e – per l’appunto – manager del calciatore. La notizia è riportata da Repubblica e Next Quotidiano.

La sentenza della Cassazione

Il verdetto della Suprema Corte è stato emesso a luglio e ha respinto il ricorso del calciatore contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania per "la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione" per il quale è stata determinata "la maggiore Irpef dovuta per il 2012".

La vicenda

La vicenda ruota attorno alla figura di Alessandro Moggi (figlio dell’ex dirigente bianconero, condannato per il caso Calciopoli, Luciano). Perché, secondo la ricostruzione di quel cambio di casacca (per 4 milioni di euro), il procuratore avrebbe agito con un doppio ruolo: indicato, nella trattativa, come consulente del club ligure, in realtà era a tutti gli effetti il manager dell’attaccante di Torre Annunziata). E proprio per questo motivo, nonostante il tentativo di difesa del team legale del centravanti, lì avvenne il mancato versamento della tassa.

Le indagini

Il quotidiano La Repubblica riporta che Moggi “junior” ha gestito la trattativa, ufficialmente, come consulente del Genoa, ma secondo la finanza avrebbe agito con un mandato diretto, muovendosi a tutti gli effetti come il manager del calciatore. Per questo deve essere lo stesso giocatore a pagarne compenso e relative tasse al procuratore: “maggiore Irpef dovuta”, scrivono i giudici nell’ordinanza. Questo, appunto, non è avvenuto perché Immobile non ha versato l’Irpef relativa alla prestazione dell’agente.

La carriera di Immobile

Nell’estate del 2012 Immobile, a 22 anni, fu trasferito dalla Juventus al Genoa. In maglia rossoblu 5 reti, prima del ritorno a Torino (sponda granata) dove ottenne il primo titolo di capocannoniere sotto la guida di Ventura. Poi l’avventura, poco fortunata, all’estero al Borussia Dortmund e al Siviglia prima di tornare in patria con il Torino. Con la Lazio ha realizzato (finora) oltre 150 gol.