Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: gol di Ceesay e Kouamé

Finisce 1 a 1 l’ultimo posticipo della decima giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Allo stadio Via del Mare i padroni di casa passano in vantaggio al 43esimo grazie al gol di Ceesay, i Viola pareggiano a inizio ripresa con Kouamé. Con questo risultato i salentini salgono a quota 8 punti, mentre gli uomini di Italiano agganciano Monza e Salernitana a 10. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A )

La cronaca di Lecce-Fiorentina

Al Via del Mare il Lecce - a caccia di punti salvezza - e la Fiorentina - che vuole migliorare una classifica fin qui non esaltante - si affrontano a viso aperto. I Viola perdono subito Jovic, sostituito da Cabral, ma si rendono comunque pericolosi un paio di volte. I padroni di casa però non si scompongono e alla fine del primo tempo trovano il vantaggio: al minuto 43 Gonzalez imbuca per Ceesay, che deve solo spingere in porta la palla. Nella ripresa la Fiorentina pareggia subito: Cabral serve Kouamé, che segna di testa al minuto 48. La partita continua a essere apertissima, con occasioni da gol per entrambe le squadre: il risultato però non cambia più e l’incontro finisce 1 a 1.

Il tabellino di Lecce-Fiorentina (HIGHLIGHTS)

43’ Ceesay (L), 48’ Kouamé (F)



LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti (44' st Gendrey), Gallo; Gonzalez (44' st Helgason), Blin, Askildsen (24' st Bistrovic); Strefezza (44' st Oudin), Ceesay, Banda (29' st Di Francesco). All.: Baroni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (14' st Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (14' st Duncan), Barak; Kouamè (38' st Ikonè), Jovic (7' pt Cabral) , Nico Gonzalez. All.: Italiano.

Espulsi: Gallo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Mandragora, Kouamè, Blin, Strefezza, Umtiti, Martinez Quarta per gioco falloso, Terracciano per comportamento non regolamentare.