Ciclismo, immenso Ganna: oro nei mondiali su pista

Il 26enne azzurro, detentore del record dell'ora da sabato scorso, ha stabilito anche il nuovo record mondiale in 3'59"636. Argento per l'altro italiano Jonathan Milan, secondo in una finale tutta tricolore

Filippo Ganna ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali su pista di ciclismo in Francia a Saint Quentin en Yvelines (Parigi) illuminando la terza giornata. L'azzurro, fresco detentore del record dell'ora, ha stabilito anche il nuovo record mondiale in 3'59"636. Il verbanese, 26 anni, si è aggiudicato la finale dell'inseguimento maschile, che era anche un derby italiano, battendo il friulano Jonathan Milan, che si è dovuto 'accontentare' dell'argento. Ma non solo: dopo avere polverizzato il record dell'ora appena sabato scorso, Ganna - all'atto di conquistare la quinta medaglia d'oro iridata - ha abbassato il record del mondo dell'inseguimento, fermando il tempo in uno straordinario 3'59"636. "Quella di oggi è stata una delle giornate più intense", ha detto a fine gara.