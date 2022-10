Arsenal-Liverpool, paura per Gabriel Jesus: malore in campo. VIDEO

Sport

Il calciatore del Brentford, ex Inter, è entrato al 52' del match di Premier League contro il Newcastle: 'Una sensazione meravigliosa'. Sono passati 259 giorni dalla partita degli Europei tra la sua Danimarca e la Finlandia, durante la quale il centrocampista 30enne ha rischiato la vita a causa di un malore. Può giocare in Inghilterra grazie al defibrillatore che gli è stato impiantato

Inizia il secondo capitolo della carriera calcistica di Christian Eriksen . Il calciatore danese, poco più di 8 mesi dopo l’arresto cardiaco, è tornato al calcio giocato entrando in campo per la sua prima partita col Brentford . "È stato tutto molto speciale", ha commentato dopo il match

Tutto lo stadio si è alzato in piedi per applaudire il centrocampista 30enne ex Inter