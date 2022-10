Mondiali 2030, l'Ucraina si candida insieme a Spagna e Portogallo

L’Ucraina dovrebbe far parte della candidatura congiunta di Spagna e Portogallo per ospitare la Coppa del Mondo 2030 . Lo riporta il Times che sostiene che la nuova partnership dovrebbe essere annunciata ufficialmente dai dirigenti calcistici di Spagna e Portogallo durante una conferenza stampa presso la sede dell’Uefa nella giornata di domani – mercoledì 5 ottobre.

L'offerta dell'Arabia Saudita

In base al progetto, l’Ucraina ospiterebbe uno dei gironi del torneo. Il coinvolgimento del paese attualmente in guerra con la Russia è considerato un potente strumento per superare la concorrenza dell’Arabia Saudita, che ha presentato un’offerta intercontinentale in collaborazione con con Egitto e Grecia per il Mondiale del 2030.