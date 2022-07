Gli eroi del Mondiale 1982 rivivono con il documentario Il viaggio degli eroi, diretto da Manlio Castagna e con la voce narrante dall'attore Marco Giallini Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo…”. Tutti, anche i Duemila, sanno cos'è questa esultanza. È l’urlo intero di una nazione che omaggia i suoi eroi, consegnati a imperitura memoria alla gloria dei secoli. Era l’11 luglio 1982 e undici giocatori, magistralmente guidati da Enzo Bearzot, sollevavano l’ambita coppa del mondo ai mondiali di calcio in Spagna sotto gli occhi di Sandro Pertini, arrivato a Madrid. Quei momenti, quelle emozioni, sono protagoniste del film documentario Il viaggio degli eroi, diretto da Manlio Castagna e narrato dall'attore Marco Giallini, in onda questa sera, lunedì 11 luglio, su Rai1 a partire dalle 21.25.

Il viaggio degli eroi, il mito diventa realtà approfondimento L'Italia dei Mondiali 1982 - LO SPECIALE Nell’urlo di Marco Tardelli, in quella torrida notte di 40 anni fa, c’era tutta l’Italia. C’era la grinta di un popolo intero, c’era l’orgoglio degli italiani, capaci come pochi altri di diventare un sol uomo davanti alle avversità, come la nostra nazionale ha dimostrato ancora una volta nel 2006. “Il viaggio degli eroi” è il racconto di quell’estate magica attraverso gli occhi e i racconti dei suoi protagonisti, di chi ha reso possibile la realizzazione di un’impresa che sembrava impossibile. Le sconfitte iniziali non lasciavano presagire niente di buono per la compagine azzurra di Bearzot, messa sotto accusa da un intero Paese, deluso dalle prestazioni della sua nazionale. Le polemiche scossero il gruppo squadra, chiuso in un serrato silenzio stampa. All’improvviso cambiò qualcosa e l’Italia iniziò a vincere e a trascinare il Paese verso una gioia collettiva. Quei cavalieri senza corazza si trasformarono in eroi nazionali e la coppa sollevata al cielo dal capitano Dino Zoff fu l’ultimo atto di un’impresa epica.

Il racconto di Marco Giallini approfondimento "Italia 1982- Una storia azzurra" al cinema le emozioni del Mondiale A quarant’anni esatti dalla “notte del Bernabeu” e dello storico 3-1 rifilato alla Germania dell’Ovest, la Rai ha deciso di affidare alla sensibilità ben nota di Marco Giallini il racconto della vittoria. La sua voce avvolgente, calda e appassionata accompagna i telespettatori nel racconto, per far rivivere quelle emozioni a chi c’era e farle vivere a chi, per ragioni anagrafiche, non era presente l’11 luglio del 1982.L’obiettivo di Manlio Castagna è quello di recuperare quei pezzi di memoria che si sono persi con l’inevitabile scorrere del tempo, scavando nel tempo con l’ausilio dei protagonisti delle “notti magiche” di quel mondiale. Sono tanti i momenti che sono stati tramandati in 40 anni, dall’esultanza di Sandro Pertini in Tribuna alla storica partita a carte sul volo di rientro in Italia. Ma sono numerosi anche quelli dimenticati o mai raccontati, che “Il viaggio degli eroi” vuole trasmettere al pubblico.

Il viaggio degli eroi per rivivere un’emozione approfondimento Italia 1982, i "tormentoni" dell’anno in cui abbiamo vinto i Mondiali C’è una frase che in pochi ricordano quando raccontano del Mondiale ‘82 in Spagna, ed è quella che Sandro Pertini disse al termine della finale: “È una delle gioie più grandi da quando sono presidente della Repubblica”. Parole destinate a fare la storia che ben raccontano il sentimento popolare di quell’anno. I “ragazzi dell’82”, all’inizio di quell’avventura, venivano comunemente chiamati "l'Armata Brancabearzot", proprio a indicare la poca fiducia nelle loro possibilità. Eppure, rientrarono in patria acclamati come eroi. È, questo, insieme ad altri aspetti poco esplorati, che Marco Giallini racconterà questa sera in televisione.

FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Italia 1982, i migliori film dell’anno in cui abbiamo vinto i Mondiali Mentre gli Azzurri diventavano campioni del mondo di calcio in Spagna nelle nostre sale uscivano dei veri e propri capolavori considerati pietre miliari della storia del cinema. Da 'E.T. l'Extra-terrestre' a 'Blade Runner', da 'Momenti di Gloria' al nostro Borotalco. Ecco la lista di quelli assolutamente da rivedere E.T. l'Extra-terrestre - Steven Spielberg firma uno dei grandi capolavori del cinema di sempre, vincendo 4 Oscar e diventando nel 1983 il film col maggior incasso, superando niente meno che Guerre Stellari (Star Wars)! Un film tenero ed emozionante la cui trama è incentrata sulla splendida amicizia tra un bambino e un alieno bloccato sul pianeta Terra. Come a dire che delle volte l’arma vincente di un film può racchiudersi soltanto nella sua semplicità. Come certe favole che non ci stancheremo mai di ascoltare Blade Runner - Il 1982 ci regala uno dei capolavori assoluti del cinema di tutti i tempi, un cult per gli appassionati di fantascienza e non solo. Diretto da Ridley Scott e interpretato da Harrison Ford e Rutger Hauer, fu girato nel 1981. Uscendo nelle sale americane il 25 giugno dell'anno dopo. A distanza di quaranta anni, Blade Runner impressiona per la maestria con cui fu confezionata una delle ambientazioni più suggestive e influenti di sempre La cosa (The Thing) - Un alieno muta forma è semina morte, panico e distruzione in una base scientifica dell’Antartide. Ad affrontarlo, tra gli altri, un giovane Kurt Russell diretto dal maestro John Carpenter. Siamo di fronte a un vero e proprio cult del cinema. Un fanta-horror, tratto dal racconto La cosa da un altro mondo (Who Goes There?, 1938) di John W. Campbell, già alla base del film La cosa da un altro mondo (1951) prodotto da Howard Hawks

1982 ANDATA E RITORNO - IL PODCAST DI SKY TG24