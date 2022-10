Formula 1, le qualifiche del Gp di Singapore: pole a Leclerc

Il pilota della Ferrari partirà per primo nel Gran Premio sul circuito cittadino di Marina Bay. In prima fila scatterà al suo fianco la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila Lewis Hamilton con la Mercedes, poi la Ferrari di Carlos Sainz. Solo ottavo il leader del Mondiale, Max Verstappen, con la Red Bull. Tutto il weekend di Marina Bay è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

circuito cittadino di Marina Bay dall'asfalto umido, ha fatto segnare il miglior tempo in 1:49.412. In prima fila partirà al suo fianco la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila Lewis Hamilton con la Mercedes e la Ferrari di Carlos Sainz. Solo ottavo il leader del Mondiale, Max Verstappen, con la Red Bull. Tutto il weekend di Marina Bay è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.

Per Leclerc nona pole stagionale

approfondimento

F1, a Monza trionfa Verstappen: gli highlights della gara. VIDEO

Per Leclerc quella odierna è la nona pole position stagionale (18 in totale) e l'11esima per la Ferrari in 17 qualifiche. Dietro a Sainz, in terza fila, partiranno Fernando Alonso con Alpine e Lando Norris, su McLaren. Quarta fila per Pierre Gasly (AlphaTauri) e Verstappen, quinta per Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Verstappen, poco prima di tagliare il traguardo in quello che sembrava un giro da pole, ha deviato verso i box, probabilmente per un problema di carenza di benzina.