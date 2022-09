Tennis, Sonego vince il torneo di Metz: terzo titolo in carriera

Il tennista italiano trionfa all'Atp 250 battendo in finale il kazako Alexander Bublik per 7-6 (3) 6-2. Si tratta del quarto azzurro ad alzare un trofeo nel 2022. Ha completato la sua miglior settimana dell'anno, senza perdere nemmeno un set

Lorenzo Sonego trionfa all'Atp 250 di Metz battendo in finale il kazako Alexander Bublik. Per il tennista italiano è il terzo titolo in carriera, quarto azzurro ad alzare un trofeo nel 2022. Completando la sua miglior settimana dell'anno, senza perdere nemmeno un set, si è imposto per 7-6 (3) 6-2.

Quarto azzurro ad alzare un trofeo di tennis nel 2022

Dopo Matteo Berrettini (Stoccarda e Queen's), Lorenzo Musetti (Amburgo) e Jannik Sinner (Umago), Sonego ha festeggiato nell'Atp francese il suo primo titolo sul cemento. Finora, infatti, nel circuito maggiore aveva trionfato nel 2019 ad Antalya sull'erba e nel 2021 a Cagliari sulla terra rossa. Intenso l'abbraccio con il coach Arbino per un risultato che riporterà l'azzurro in Top 50, al 44/o posto nel ranking, tre posizioni sotto Bublik che ha perso la sesta finale sulle sette disputate in carriera. "Ho migliorato il mio tennis giorno per giorno, sono molto felice. Ho adorato l'atmosfera qui, è difficile giocare contro Bublik: grande servizio, grande talento. È tutto molto emozionante per me, è stato un anno duro: voglio godermi questo momento", queste le parole del tennista azzurro.