Gianmarco Tamberi diventerà papà, l'annuncio sui social

Il campione di salto in alto ha pubblicato le tenere immagini con la moglie Chiara Bontempi. Tamberi aveva già espresso il desiderio della coppia di allargare la famiglia alla fine delle Olimpiadi di Parigi 2024

I teneri baci alla pancia e le immagini delle prime ecografie. Così, con un video pubblicato sui social, Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. “Un’emozione indescrivibile…”, si legge nella didascalia che accompagna il post. “A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Il campione di salto in alto aveva già espresso il sogno della coppia di allargare la famiglia e avere dei figli dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Desiderio ribadito anche durante il festival di Sanremo 2025, al quale Tamberi ha partecipato come ospite di una serata, affermando di desiderare una femmina, “una piccola Chiara”.