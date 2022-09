Laver Cup, dove vedere in tv Roger Federer nella sua ultima partita

Roger Federer spera di poter giocare la sua ultima partita in un doppio con Rafael Nadal alla Laver Cup. Sarebbe "un momento speciale, qualcosa di davvero unico" ha dichiarato in conferenza stampa il tennista svizzero. Gli accoppiamenti ancora non sono stati annunciati alla competizione tra Europa e resto del mondo che si disputerà dal 23 al 25 settembre a Londra. Alla Laver Cup di sicuro non c’è la possibilità di vedere Roger Federer giocare in singolare. Il ginocchio, operato più volte, lo tormenta. "Non stava migliorando e ho dovuto prendere la decisione di ritirarmi” ha confessato Federer. Poi ha aggiunto “Avrei voluto giocare per sempre, ma non è possibile. Voglio che le persone siano felici del mio addio e non mi dicano per tutto il tempo 'mi dispiace'". A sostituirlo, nella giornata di sabato, sarà Berrettini, riserva del team Europa.