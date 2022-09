Spezia-Sampdoria 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Picco gli uomini di Gotti centrano la seconda vittoria in campionato. La Samp si porta in vantaggio all’11’ con Sabiri, un minuto dopo l’autogol di Murillo regala il pareggio ai padroni di casa, al 72’ Nzola ribalta il risultato. Dragowski si supera nel finale ascolta articolo Condividi

Lo Spezia vince in rimonta il derby ligure: al Picco, nella settima giornata di Serie A, finisce 2-1 contra la Sampdoria. I blucerchiati si portano in vantaggio all’11’ con Sabiri, un minuto dopo l’autogol di Murillo regala il pareggio agli uomini di Gotti. Al 72’ Nzola ribalta il risultato. La Samp ci prova anche nel finale, ma Dragowski si supera. Lo Spezia, al secondo successo in campionato, sale a 8 punti in classifica; la squadra di Giampaolo, che ancora non ha trovato la vittoria, resta ferma a 2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Spezia-Sampdoria vedi anche Bologna-Empoli 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A Per questo match Gotti conferma in attacco la coppia Gyasi-Nzola. Giampaolo, non presente in panchina perché squalificato, risponde con Caputo rifornito da Leris, Sabiri e Djuricic. Primo tempo a ritmi alti, con la partita che si infiamma dopo dieci minuti. All’11’ gran gol di Sabiri: batte Dragowski con un destro dai 30 metri e porta i blucerchiati in vantaggio. Immediata la reazione dello Spezia, che trova il pareggio un minuto dopo: Holm crossa al centro, deviazione sfortunata di Murillo che insacca nella sua porta. Il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti. Dragowski salva su Caputo, Audero si supera su Ampadu. Pericoloso ancora Sabiri. Ma a trovare il gol è lo Spezia, al 72’: ancora un cross dalla destra di Holm, Nzola s’inserisce al centro e con un piattone ribalta il risultato. La Samp ci crede e crea altre occasioni. Nel recupero Dragowski salva su un diagonale di Quagliarella e congela il risultato. Il derby ligure del Picco finisce 2-1 per lo Spezia.

Il tabellino di Spezia-Sampdoria 2-1 vedi anche Salernitana-Lecce 1-2: video, gol, highlights della partita di Serie A 11' pt Sabiri (Sam), 12' pt autogol Murillo (Sp), 27' st Nzola (Sp)



SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Ampadu (42' st Caldara), Nikolaou, Holm, Kovalenko (26' st Ekdal), Bourabia, Bastoni (14' st Agudelo), Reca (26' st Hristov), Gyasi (42' st Ellertsson), Nzola. All.: Gotti



SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynsky, Ferrari (1' st Colley), Murillo, Augello, Rincon, Leris (26' st Gabbiadini), Villar (16' st Vieira), Sabiri, Djuricic (36' st Verre), Caputo (36' st Quagliarella). All.: Giampaolo (squalificato)



Ammoniti: Ferrari, Bastoni, Villar, Kovalenko, Leris, Djuricic ed Ellertsson per gioco falloso, Nzola e Murillo per comportamento non regolamentare.