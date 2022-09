Bologna-Empoli 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

La cronaca di Bologna-Empoli

Per la sua prima partita col Bologna, Thiago Motta punta in avanti su Arnautovic, supportato da Orsolini, Soriano e Barrow. Zanetti risponde con la coppia d’attacco Lammers-Satriano, con Bajrami alle spalle. L’Empoli parte subito forte e in pochi minuti crea diverse occasioni. Col passare dei minuti anche gli emiliani trovano ritmo e si rendono pericolosi. Ma il primo tempo finisce senza reti. Al 59’ l’arbitro assegna un rigore al Bologna per un fallo di mano di Stojanovic in area, ma il Var annulla per un fuorigioco di Cambiaso. Il gol che decide la partita arriva al 75’: cross teso di Henderson, Skorupski esce ma non ci arriva, la palla finisce a Bandinelli che la spinge in rete a porta vuota. È 1-0 per l’Empoli. La reazione del Bologna non si fa attendere: un minuto dopo c’è una clamorosa palla per Arnautovic, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo centra il palo a portiere battuto. Nel primo dei sei minuti di recupero, altro legno degli emiliani: ancora angolo, la palla arriva al neo-entrato Zirkzee, che prende la traversa. Il Bologna ci prova fino alla fine, ma l’Empoli resiste. Al Dall’Ara termina 0-1.