Salernitana-Lecce 1-2: video, gol, highlights della partita di Serie A

Gli uomini di Baroni, assente in panchina perché squalificato, superano quelli di Nicola e trovano in trasferta il primo successo stagionale in campionato. A segno Ceesay al 43', nella ripresa il pareggio con un autogol di Gonzalez, nel finale la rete della vittoria firmata da Strefezza

Il Lecce conquista la sua prima vittoria in questo campionato. Lo fa in trasferta all'Arechi nella settima giornata di Serie A, battendo la Salernitana 2-1. A segno Ceesay al 43’, nella ripresa il pareggio degli uomini di Nicola con un autogol di Gonzalez, nel finale la rete del primo successo stagionale in A firmata da Strefezza. Il Lecce sale a 6 punti in classifica, la Salernitana resta ferma a 7 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Salernitana-Lecce (GLI HIGHLIGHTS) vedi anche Italia, ecco i convocati di Mancini per la Nations League Il Lecce vince 2-1 all'Arechi. La squadra di Baroni, che non è in panchina perché squalificato, sblocca il risultato poco prima dell’intervallo: al 43’ gol di Ceesay, che lanciato da Hjulmand salta anche Sepe e mette la palla in rete. Al 55’ autogol del Lecce e pareggio della Salernitana: angolo calciato da Candreva, Gonzalez cerca di rinviare ma devia nella sua porta. Nel finale, a firmare il gol vittoria è Strefezza, che all’83’ riceve palla al limite dell’area e batte Sepe con il destro. Finisce 2-1 per il Lecce.

Il tabellino di Salernitana-Lecce 2-1

43' pt Ceesay (L), 10' st autogol Gonzalez (S), 38' st Strefezza (L)



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber (1' st Gyomber); Candreva (37' st Valencia), Coulibaly (1' st Kastanos), Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia (31' st Botheim), Piatek (21' st Bonazzoli). All.: Nicola



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (28' st Gallo); Askildsen (21' st Blin), Hjulmand, Gonzalez (21' st Bistrovic); Banda (33' st Oudin), Ceesay, Di Francesco (33' st Strefezza). All.: Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso)



Ammoniti: Coulibaly, Di Francesco, Gonzalez, Strefezza per gioco falloso.