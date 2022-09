Viktoria Plzen-Inter 0-2: video, gol e highlights di Champions League

Dopo la sconfitta all’esordio dei gironi di Champions, i nerazzurri conquistano 3 punti fondamentali nella trasferta in Repubblica Ceca. Partita dominata, con numerose occasioni e i gol del bosniaco nel primo tempo e dell'olandese nella ripresa ascolta articolo Condividi

L'Inter ha battuto 2-0 il Viktoria Plzen nella temibile trasferta in Repubblica Ceca, per la seconda giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri, grazie ai gol di Dzeko e Dumfries conquistano tre punti molto importanti in ottica qualificazione agli ottavi, che poteva complicarsi dopo la sconfitta all'esordio contro il Bayern Monaco (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca della partita vedi anche Inter-Bayern Monaco 0-2: video, gol e highlights di Champions League Primo tempo dominato dall’Inter, che trova il vantaggio al 20esimo con Dzeko, servito da Correa. Poco prima dell'intervallo, doppia chance nerazzurra ancora per il bosniaco e per Mkhitaryan. Nella ripresa subito una grande occasione per Skriniar, che da due passi non inquadra la porta. Pochi minuti dopo è Dumfries ad andare vicino al gol di testa. I padroni di casa restano anche in inferiorità numerica al 61esimo per l’espulsione di Bucha, dopo un brutto fallo su Barella. Al 70esimo arriva il raddoppio di Dumfries: contropiede di Dzeko e Correa finalizzato dall’olandese.

Il tabellino di Viktoria Plzen-Inter 0-2 vedi anche Champions League: Rangers-Napoli posticipata a mercoledì 14 Gol: nel pt 20' Dzeko; nel st 25' Dumfries VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel (31' st Holik), Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach (31' st Ndiaye), Bucha; Sykora (26' st Jirka), Vlkanova (39' st Cermak), Mosquera; Chory (26' st Bassey) All.: Bilek INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (19' st D'Ambrosio); Dumfries, Barella (26' Gagliardini), Brozovic (39' st Asllani), Mkhitaryan (26' st Calhanoglu) Gosens; Dzeko, Correa (26' st Lautaro) All.: Inzaghi Espulso: Bucha per gioco falloso. Ammoniti: Sykora, Kalvach, Jemelka e Gagliardini per gioco falloso, Bastoni per proteste.