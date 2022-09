Champions League: Rangers-Napoli posticipata a mercoledì 14

La partita, valevole per la seconda giornata del girone dei partenopei, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della regina Elisabetta II

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Liverpool il Napoli è atteso alla prossima partita del girone di Champions League contro gli scozzesi dei Rangers. La gara, prevista per martedì 13 settembre alle ore 21 a Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico, legati ai funerali della regina Elisabetta II.

La decisione

L’ufficialità è arrivata negli ultimi minuti anche se la decisione era nell’aria già da qualche giorno, tutto rimandato a martedì 14, sempre allo stesso orario. Il settore ospiti rimarrà chiuiso, pertanto il Napoli che ha deciso di rimborsare il biglietto ai tifosi che lo avevano precedentemente acquistato.