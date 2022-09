Tonali miglior centrocampista al mondo secondo la classifica del Cies

E’ un momento d’oro per il giovane calciatore italiano Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Milan e della Nazionale. Ha appena rinnovato il contratto con il club rossonero, fino a giugno 2027, con un raddoppio dello stipendio (guadagnerà 2,5 milioni netti all’anno) . Anche il Ct della Nazionale Roberto Mancini non può fare a meno di lui in campo. Leader della propria squadra, Sandro Tonali entra a far parte della rosa dei migliori calciatori under 25 al mondo. La conferma delle sue qualità arriva dal Cies ovvero l’osservatorio calcistico di numeri e statistiche internazionali che in questi giorni ha redatto la lista “ best playmaker”.