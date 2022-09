Milan, Sandro Tonali ha rinnovato con i rossoneri fino al 2027

Il rinnovo

Per Tonali prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Un riconoscimento da parte della società nei confronti del giovane calciatore, tra i protagonisti dello scudetto della scorsa stagione e tra i punti fermi della squadra di Stefano Pioli. Preso in prestito dal Brescia e poi riscattato dal Milan nel 2021, Tonali non ha brillato nella prima stagione in rossonero ma giò dall'anno dopo si è conquistato un posto da titolare diventando una colonna per il presente ma anche per il futuro del Milan. Il giocatore si era ridotto l'ingaggio per favorire il suo passaggio dal Brescia. Per lui ora quasi un raddoppio di stipendio: inizialmente percepiva uno stipendio di 1,8 milioni netti all'anno, poi ridotti a 1,3, mentre ora guadagnerà 2,5 milioni.