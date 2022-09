F1, migliorano le condizioni di Albon dopo l'incidente: oggi a casa

Al prossimo Gran Premio a Singapore sarà in pista

Il pilota anglo-thailandese, informa il suo team, è stato trasferito ieri dalla terapia intensiva in reparto dato il netto miglioramento delle condizioni al punto che sono in programma le dimissioni entro la giornata di oggi. Albon avrà il tutto il tempo per ristabilirsi e prepararsi per il prossimo Gran Premio, il 2 ottobre a Singapore.