Fiorentina-RFS Riga 1-1: gli highlights del match di Conference League

I Viola steccano all'esordio in Conference League, non riuscendo ad andare oltre il pari con i lettoni. Al Franchi non basta il momentaneo vantaggio di Barak, raggiunto da Ilic: la squadra di Italiano si prende così solo un punto ed è costretta subito ad inseguire il Basaksehir, vincente per 4-0 contro gli Hearts