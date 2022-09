Psg-Juventus 2-1: video, gol e highlights di Champions League

Al Parco dei Principi trionfano i padroni di casa con una doppietta del francese, non basta ai bianconeri la rete di McKennie nella ripresa. Per la squadra di Allegri qualche rimpianto dopo l'iniziale supremazia dei transalpini

Inizia con il piede sbagliato l'avventura della Juventus in Champions League. I bianconeri, nonostante tanto orgoglio e carattere, non riescono nell'impresa di arginare lo strapotere del Paris Saint-Germain, rimediando un ko per 2-1. Al Parco dei Principi è decisiva la doppietta di Mbappé, mentre a nulla serve il gol ospite di McKennie: dopo la prima giornata, nel Girone H comanda la squadra di Galtier insieme al Benfica (2-0 al Maccabi) ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ).

La cronaca della partita

A Parigi la sblocca subito Mbappé che porta il Psg in vantaggio. Al 19’ occasione per la Juve: cross dalla destra per Milik che va di testa e chiama Donnarumma al grande intervento, sulla ribattuta Vlahovic cerca di ributtarla in mezzo all'area piccola col tacco, Ramos allontana di terra e Kostic conclude l'azione con un mancino in diagonale che termina a lato. Tre minuti dopo però i padroni di casa raddoppiano: Verratti stringe verso il centro e serve Mbappé che appoggia di prima per Hakimi e riceve la palla di ritorno: conclusione al volo e sfera nell'angolino. Nella ripresa Neymar pericoloso e Mbappé vicino al tris, i bianconeri la riaprono al 53’ con una rete di testa di McKennie e sfiorano il pari con Vlahovic, ma il match termina sul 2-1.