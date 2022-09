Formula 1, GP Olanda: pole di Verstappen, poi Leclerc e Sainz

A Zandvoort Verstappen partirà per primo. Subito dietro Leclerc e Sainz. Quarto tempo per Hamilton. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

A Zandvoort, nel GP d'Olanda della Formula 1, sarà Verstappen a partire in pole position. Subito dietro Leclerc e Sainz. Quarto tempo per Hamilton. I primi tre sulla griglia di partenza sono racchiusi in 92 millesimi. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.