Serie A, Atalanta-Torino 3-1 e Bologna-Salernitana 1-1: gli highlights

Con i due match del giovedì sera, va in archivio anche la quarta giornata di Serie A. L'Atalanta supera in casa il Torino, trascinata da un super Koopmeiners, autore di una tripletta, e raggiunge la Roma in vetta alla classifica con 10 punti. Finisce 1-1, invece, la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Salernitana, con la squadra di Davide Nicola che prosegue la sua striscia positiva e si porta a quota cinque, grazie al secondo gol stagionale di Dia in risposta al penalty rossoblù firmato Arnautovic. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Atalanta-Torino

Nella serata del saluto a Josip Ilicic, l'Atalanta batte il Torino 3-1 e agguanta la Roma in vetta alla classifica a quota 10 punti. Al Gewiss Stadium decide la tripletta di un ottimo Koopmeiners, che si porta a quattro gol in altrettante gare di campionato giocate, alla pari con Vlahovic. Niente da fare quindi per la squadra di Juric (inutile il gol di Vlasic), costretta al primo ko stagionale e a restare ferma a sett punti. Si inizia con un'occasione per parte nei primi 10 minuti: Musso è attento su un destro di Linetty sporcato, sull'altro fronte Toloi sfiora il palo con un mancino deviato. Al 18' Koopmeiners sfiora il gol con il suo solito bolide dalla distanza, ma è alla mezz'ora che la Dea fallisce la grande opportunità per il vantaggio: Zapata vince un contrasto dubbio con Buongiorno e si presenta a tu per tu con Milinkovic, lasciandosi ipnotizzare dal portiere granata. Passano un paio di minuti e i nerazzurri devono fare i conti anche con un palo centrato da Demiral, che fallisce un tap-in sotto porta su cross dalla sinistra. Il Toro non s'intimorisce e dall'altra parte risponde colpendo un altro palo con Seck, vedendosi poi annullare un gol di Vlasic per fuorigioco. Prima del riposo pero' c'e' spazio per il vantaggio bergamasco, firmato su rigore da Koopmeiners dopo un'ingenuià di Aina su Soppy a cinque secondi dallo scadere del recupero.

A inizio ripresa arriva anche il raddoppio dell'Atalanta ancora ad opera di Koopmeiners, che realizza la sua doppietta personale con un mancino da fuori leggermente deviato. La squadra di Juric prova a non disunirsi ma al 66' rischia di venir definitivamente piegata da Toloi, il cui destro in controbalzo da corner si stampa sulla traversa. Dal possibile colpo del ko si passa alla rete che rimette in gara il Toro, firmata al 77' da Vlasic poco dopo una traversa scheggiata da Linetty. La speranza granata dura pero' giusto qualche minuto, perché nel finale un fallo di Lazaro su Lookman regala alla Dea il secondo rigore di serata: dal dischetto va ancora Koopmeiners che completa la sua notte di grazia con la tripletta personale per il definitivo 3-1.

Il tabellino di Atalanta-Torino 3-1 (HIGHLIGHTS)

49' pt Koopmeiners (rigore), 2' st e 39' st (rigore) Koopmeiners, 32' st Vlasic

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi (35' st Ruggeri), Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Zappacosta (1' st Zortea); Ederson (13' st Lookman), Pasalic (35' st Malinovskyi); Zapata (37' pt Hojlund). All.: Gasperini

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina (1' st Vojvoda); Seck (30' st Radonjic), Vlasic; Sanabria (22' st Pellegri). All. Juric

Ammoniti: Aina, Zappacosta, Buongiorno e Vlasic per gioco falloso.