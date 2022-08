Cremonese Torino 2-1: i Granata passano e volano in classifica

A decidere il match in favore degli ospiti l'autorete di Bianchetti al 17' e il gol di Radonjic al 65'; per i padroni di casa a segno Sernicola all'80'

Il Torino batte 2-1 la Cremonese nell'anticipo della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Giovanni Zini' della città lombarda. A decidere il match in favore degli ospiti l'autorete di Bianchetti al 17' e il gol di Radonjic al 65'; per i padroni di casa a segno Sernicola all'80'. In classifica i granata salgono a quota 7, mentre i grigiorossi restano fermi a zero.

Il tabellino di Cremonese-Torino 1-2 (HIGHLIGHTS)

Cremonese (3-4-1-2): Radu, Aiwu (39' st Quagliata), Bianchetti, Vasquez, Baez (16' st Buonaiuto), Escalante (39' st Ciofani), Pickel (23' st Ascacibar), Valeri, Zanimacchia (16' st Sernicola), Dessers, Okereke. (00 Saro, 45 Sarr, 11 Di Carmine, 18 Ghiglione, 19 Castagnetti, 23 Acella, 44 Lochoshvili, 60 Ndiaye, 62 Milanese, 74 Tsadjout). All.: Alvini.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Schuurs, Buongiorno (24' st Djidji), Rodriguez, Singo, Linetty, Ricci, Aina (10' st Vojvoda), Vlasic, Radonjic (39' st Pellegri), Sanabria (39' st Lukic). (1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 14 Ilkhan, 19 Lazaro, 21 Adopo, 23 Seck, 36 Garbett). All.: Juric.

Arbitro: Valeri di Roma 2.



Reti: nel pt 17' Vlasic; nel st 19' Radonjic, 34' Sernicola. Angoli: 3-3.



Recupero: 1' e 5'.



Ammoniti: Aina, Buongiorno, Linetty per gioco falloso



Spettatori: 20.000.