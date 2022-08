Europei Nuoto, Acerenza oro nella 10 km in acque libere

A breve distanza dall'oro di Acerenza è arrivato anche l'argento di Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere femminile: oro per la tedesca Leonie Beck, bronzo per la portoghese Angelica André. L'italiana ha concluso al secondo posto con il tempo di 2:01:15.2. Per le altre due azzurre in gara nella 10km in acque libere, sono arrivati un quinto posto per Rachele Bruni con il tempo di 2:01:31.5 e una settima posizione per Giulia Gabbrielleschi in 2:02:09.3 (ieri bronzo nella 5km).

Caos 25 km, Barelli: "Commesso grave errore"

"Nella 25 chilometri è stato commesso un grave errore di gestione dell'emergenza, riconosciuto peraltro dalla commissione tecnica della LEN e dai due giudici arbitri. A farne le spese sono stati tutti gli atleti partecipanti, non soltanto i nostri splendidi ragazzi che stavano concludendo una gara bellissima e generosa e che molto probabilmente li avrebbe visti occupare le primissime posizioni". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente della FIN, sulla decisione di cancellare la 25km in acque aperte di ieri agli Europei di nuoto. "A tutti noi dispiace moltissimo, soprattutto per i nostri atleti che si sono allenati duramente tutta la stagione aspettando questo momento - prosegue - Voglio congratularmi pubblicamente con loro, con i loro tecnici e le loro società sia per l'impegno che per la prestazione che comunque rimane, come rimangono i tempi di ciascuno rilevati dal cronometro dei nostri tecnici". Sfumate, infatti, cinque possibili medaglie per gli italiani con la gara interrotta all'undicesimo giro quando nella maschile le prime tre posizioni erano ricoperte da Sanzullo, Verani e Furlan, mentre al femminile Barbara Pozzobon e Veronica Santoni erano in seconda e terza posizione. "Voglio complimentarmi con loro anche per la pacatezza e l'educazione con la quale hanno reagito alla notizia che, dopo quasi due ore di attesa e diciannove chilometri di fatica, non era facile da gestire in maniera così matura - conclude Barelli - I nostri ragazzi li conosciamo bene e sappiamo che sono campioni dentro e fuori dall'acqua".