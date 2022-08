Empoli-Fiorentina 0-0: video, gol e highlights della partita

Finisce 0-0 il derby toscano della seconda giornata di Serie A tra Empoli e Fiorentina. Allo stadio Castellani, i Viola non riscono ad approfittare della superiorità numerica per l'espulsione al 67' di Luperto e sono costretti ad accontentarsi di un solo punto.

La cronaca della partita

Il primo tempo, con una Fiorentina imbottita di seconde linee dal primo minuto, vede gli ospiti fare maggior possesso palla ma rendersi poco pericolosi dalle parti di Vicario. Di fatto, il portiere empolese deve intervenire una sola volta, al 38', quando un cross di Terzic viene intercettato dal tocco sbilenco e poco efficace di Ikonè. Nella ripresa, il cambio che fa notizia è quello dell'arbitro perchè il direttore di gara Marchetti si fa male e viene sostituito al 55' dal quarto uomo Luca Sacchi. Anche Zanetti immette forze fresche ma neanche il tempo di valutarle che l'Empoli rimane in dieci per espulsione di Luperto dopo un fallo da ultimo uomo. Ci si aspetta un assalto viola, con tanto di ingresso in campo di Nico Gonzalez, ma gli uomini di Italiano faticano a far girare il pallone in modo efficace. Neppure i dieci minuti di recupero concessi da Sacchi riescono a stimolare la Fiorentina, che accumula solo un gran numero di calci d'angolo.

Il tabellino di Empoli-Fiorentina (0-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (41' st Grassi), Marin, Bandinelli (18' st Haas); Bajrami (22' st Satriano); Lammers (18' st Cambiaghi), Destro (23' st De Winter). (1 Perisan, 31 Fantoni, 3 Cacace, 15 Crociata,17 Ekong, 20 Degli Innocenti, 21 Fazzini, 35 Baldanzi, 36 Guarino). Allenatore: Zanetti.



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Quarta, Terzic (41' st Biraghi) ; Bonaventura, Mandragora, Maleh; (1' st Duncan) Ikoné (31' st Gonzalez), Jovic (41' st Cabral), Saponara (1' st Sottil). (1 Terracciano, 31 Cerofolini, 16 Ranieri, 23 Venuti, 24 Benassi, 34 Amrabat, 42 Bianco, 55 Nastasic, 99 Kouamè).



Allenatore: Italiano.



Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (15' st 4° ufficiale Sacchi di Macerata) Angoli: 9-1 per la Fiorentina. Recupero: 2' e 10'. Espulsi al 22' st Luperto per fallo da ultimo uomo, al 98' st Zanetti.



Ammoniti: Bandinelli (E), Ikoné (F), Maleh (F), Luperto (E) per gioco falloso, Sottil (F) per comportamento non regolamentare.



Spettatori: 10.411 (abbonati 6.284), incasso 141.832 euro (quota abbonati 35.550).