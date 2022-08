Jacobs rinuncia alla 4x100, ma la staffetta azzurra va in finale

Il campione europeo dei 100 dà forfait prima delle batterie e viene rimpiazzato da Wanderson Polanco, che, con Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali, strappa il settimo tempo utile per l'appuntamento conclusivo. Domenica sera si torna in pista per le medaglie

Dopo l'impresa nei 100 metri, col bis dell'oro conquistato alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, Marcell Jacobs si ferma e rinuncia alla staffetta, con la quale aveva conquistato un altro storico successo olimpico. Un forfait che non impedisce, comunque, al quartetto azzurro formato da Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo, Chituru Ali e Wanderson Polanco, di conquistare la finale.

In finale col settimo tempo

La 4x100 italiana, nonostante l'assenza all'ultimo minuto di Jacobs, arriva quinta in batteria, ma riesce a qualificarsi grazie al settimo tempo complessivo di 39''02. Poco prima del via la notizia della rinuncia del campione europeo dei 100: durante il riscaldamento pre-gara Jacobs decide di non presentarsi ai blocchi e al suo posto viene inserito Wanderson Polanco in seconda frazione. La finale è in programma all'Olympiastadion di Monaco di Baviera domenica prossima alle 21:12.