Tennis, a Umago Simone Bolelli e Fabio Fognini trionfano nel doppio

Un match combattuto fino all’ultimo punto quello vinto dalla coppia Simone Bolelli e Fabio Fognini, che portano a casa la coppa del torneo ATP 250 di Umago (534.555 euro di montepremi).

Al "Plava Laguna Croatia Open" sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris la coppia azzurra ha conquistato il secondo titolo stagionale in doppio, quinto in carriera, che vale l'ottavo posto nella Race per Torino.

I tennisti italiani hanno sconfitto in finale per 5-7, 7-6(6), 10-7 il duo britannico-finlandese, le teste di serie n° 3 Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara. Una vittoria clamorosa per i due tennisti, che, sotto per 0 a 6 nel tiebreak, hanno annullato sette match point, di cui sei consecutivi, vincendo il set e poi il supertiebreak.