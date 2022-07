Pentathlon moderno, Elena Micheli è la nuova Campionessa del mondo

Sport

Altoatesino, un passato da sciatore, vanta una vittoria alle Next Gen Atp Finals. A ottobre 2020 raggiunge i quarti di finale al Roland Garros, più giovane tennista italiano di sempre a essersi spinto così avanti in un Major. Il 14 novembre 2020 vince il primo torneo Atp ai Sofia Open. Ad aprile 2021 arriva alla sua prima finale in un Masters 1000, a Miami. Nell'agosto 2021 è il primo italiano a vincere a Washington. A luglio 2022 raggiunge i quarti a Wimbledon ma perde contro Djokovic A cura di Federica Villa