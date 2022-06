Tennis, Matteo Berrettini in finale al Queen's

Matteo Berrettini raggiunge l'ottava vittoria consecutiva e vola in finale al torneo Atp del Queen's. Battuto l'olandese Van De Zandschulp in due set (6-4, 6-3). Affronterà per il titolo Krajinovic o Cilic. Ennesima conferma per l'Azzurro che ha ritrovato fiducia dopo l'operazione alla mano e che già la settimana scorsa, al rientro, aveva vinto il torneo di Stoccarda.