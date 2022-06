Nations League, stasera a Cesena Italia-Ungheria. Presente anche Orbán

Dopo il pareggio con la Germania, gli Azzurri tornano in campo per la seconda gara del torneo. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Mancini dovrebbe puntare sul tridente Gnonto-Raspadori-Politano. Atteso in tribuna all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi anche il premier ungherese

La Nazionale italiana di calcio torna in campo per la Nations League, dopo il pareggio inaugurale contro la Germania . All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena si gioca Italia-Ungheria, con calcio d’inizio alle ore 20.45. In tribuna, ad assistere al match, è atteso anche il premier ungherese Viktor Orbán. Secondo quanto si apprende, Orbán arriverà in Romagna nel pomeriggio.

Le possibili scelte degli allenatori

L'Italia potrebbe partire con una nuova mini-rivoluzione nell’11 titolare. Il ct Mancini ha in programma di lanciare nuovi giocatori per poterli visionare. Gli Azzurri dovrebbero scendere in campo con un tridente veloce composto da Gnonto, Raspadori e Politano. In mezzo i romanisti Cristante e Pellegrini. Donnarumma stringe i denti nonostante l’infortunio a un dito e ci sarà. L’Ungheria, allenata dall’italiano Marco Rossi e reduce dalla vittoria con l’Inghilterra, potrebbe invece optare per un 5-4-1, con un centrocampo folto composto da Schafer, Szoboszlai, Adam Nagy e Sallai. Unica punta Adam Szalai.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini

UNGHERIA (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. Ct: Rossi